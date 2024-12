COACH MARIO FIORETTI – “Giochiamo contro una squadra in forma che ha vinto cinque delle ultime sei partite e contro cui dovremo controllare il talento dei suoi esterni e l’energia, oltre che fisicità, di Paulicap. In attacco, dovremo cercare di trovare il nostro ritmo muovendo la palla e limitando al massimo errori e palle perse per evitare che possano correre in contropiede”.