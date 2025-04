Milano, Fioretti: "Abbiamo faticato nei primi due quarti, poi abbiamo aggiustato le cose"

L'assistant coach dell'Olimpia ha commentato la prestazione dei suoi dopo la vittoria ottenuta contro Pistoia. "Abbiamo fatto fatica in difesa nei primi due quarti, giocando non così bene in attacco, ma riuscendo ad essere efficaci. Dopo l’intervallo abbiamo aggiustato un po’ le cose in difesa, facendo subito un parziale, mantenendo poi un discreto livello di intensità, contro una Pistoia che ha lottato. Un grazie ai miei colleghi. Ettore ha avuto un’emicrania forte, non stava bene già prima dell’inizio della gara, ci ha provato, ma all’intervallo è dovuto andare a casa. Bolmaro e Shields sono le situazioni più chiare. Per Leandro l’operazione è andata bene, Shavon sta recuperando. Non è un infortunio grave. Su Nebo nessuno può pronunciarsi, mentre su Causeur aspettiamo come reagisce la sua schiena".