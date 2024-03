Milano a casa Trinchieri per vincere: c'è anche Napier

EUROLEGA

Dopo i successi con Monaco e Fenerbahce l'Olimpia fa visita allo Zalgiris: serve un'altra vittoria per continuare a sperare nei play in

© IPA Shabazz Napier è salito sull'aereo che ha portato l'EA7 in Lituania. Il playmaker americano, rimasto a riposo domenica con Napoli per un affaticamento muscolare, ha regolarmente recuperato e sarà in campo contro lo Zalgiris nel round 32 che si apre stasera con l'anticipo tra Maccabi e Valencia.

“Giochiamo contro una squadra - sono le parole di coach Ettore Messina - che sul proprio campo ha sempre tanto entusiasmo ed è sostenuta da un grande pubblico. Lo Zalgiris è anche una squadra molto atletica e ben organizzata sulle due estremità del campo. A noi servirà giocare una partita fisica, esprimendo una buona transizione difensiva e soprattutto scelte attente in attacco”. Occhi puntati su Keenan Evans, quarto realizzatore del torneo con 17.3 punti a partita e capace di tirare dalla distanza con oltre il 45%, e Edgaras Ulanovas, MVP della gara di andata (con un eccellente 32 di valutazione) vinta dallo Zalgiris al Forum col punteggio di 83-70.

© IPA

Non ci sarà invece Roland Smit per infortunio e per Andrea Trinchieri - coach dei lituani dallo scorso 30 dicembre - si tratta di un'assenza pesantissima. Ma l'allenatore milanese di nascita conta molto sul fattore Zalgirio Arena (anche domani sold out, oltre 15mila tifosi presenti) che nel 2024 ha funzionato 6 volte su 7: unico ko interno a inizio mese contro l'Olympiacos.