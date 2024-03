Mike James ce l'ha fatta: è il top-scorer di sempre dell'Eurolega

IL RECORD

La point guard americana supera la leggenda Spanoulis e diventa il miglior marcatore di sempre della competizione europea

© twitter Monaco-Stella Rossa, la partita che entrerà nella storia. Merito di Mike James che con i 20 punti realizzati ai serbi sale in testa alla classifica dei punti realizzati in Eurolega.

Il suo totale recita 4464 punti in 271 partite nella più importante competizione continentale. Ha messo in fila tutti i più grandi: da Spanoulis a Navarro, da Llull a De Colo. Per il 33enne di Portland è un'impresa leggendaria.