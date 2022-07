Michael Jordan, gita a Milano a caccia di sigari: la foto fa impazzire il web

LEGGENDA NBA

Anche il sei volte campione NBA si concede una vacanza: a Milano, MJ è stato immortalato in un negozio di sigari

Breve gita milanese per l'ex stella della NBA Michael Jordan. Il quasi 60enne MJ si e' concesso una passeggiata per le vie del centro di Milano, facendo pit stop in un negozio di sigari come testimonia una foto condivisa dallo stesso proprietario sulla pagina Facebook de 'La Giornata Tipo'. "Ciao ragazzi, mi chiamo Luca e gestisco Casa Del Habano a Milano. Oggi un signore alto e' entrato in negozio e mi ha chiesto se avessi alcune tipologie di sigari. Lo guardo meglio. Capisco. Mi tremano le gambe... Oggi ho servito Michael Jordan", ha scritto il proprietario.

Nel pomeriggio Jordan, arrivato a Linate con il proprio aereo privato, ha pranzato con degli amici in un locale del centro. In serata, poi, a bordo di un van con i vetri oscurati, Jordan, attuale proprietario degli Charlotte Hornets, si e' concesso una cena al ristorante 'Langosteria', in zona Solari, frequentato spesso da calciatori e vip.