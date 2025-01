Treviso, Mezzanotte: "Pistoia e Reggio Emilia alla nostra portata"

Intervistato sul Corriere del Veneto, Andrea Mezzanotte (ala grande/centro della Nutribullet Treviso) ha parlato della trasferta di Pistoia che attende la squadra di Vitucci (domenica 2 febbraio, ore 20.45) e del momento di forma dei trevigiani: "Per quello che avevamo vissuto fino alla partita prima di Varese, penso anche alla vittoria su Brescia, nessuno poteva immaginare che potessero arrivare queste 3 sconfitte. Sappiamo però che dobbiamo pensare positivo e non farci prendere dal nervosismo. Nel gruppo si respira un buon clima, stiamo vivendo questo momento in modo diverso da quando c'erano state le 5 sconfitte a inizio stagione. Blackout? Non sappiamo spiegarci nemmeno noi i motivi. Tendiamo a essere più solisti, ma siamo una squadra con tantissimo talento in ogni giocatore, ogni tanto tendiamo ad affidarci al singolo per risolvere la situazione. Questo può aiutarci: se stiamo bene diventiamo scomodi per qualsiasi avversari. Però stiamo lavorando sodo su questo aspetto. Pistoia e Reggio Emilia? Ci attendono due partite molto importanti, entrambe alla nostra portata, che dobbiamo provare a vincere. E domenica c'è Pistoia che vale doppio: è un avversario che dobbiamo tenere alle nostre spalle. Dopo queste 2 partite c'è la sosta, vincere ci aiuterebbe a lavorare meglio e con la testa più libera. Sappiamo che dobbiamo prima pensare alla salvezza, poi con la testa più libera possiamo provare anche a guardare verso l'alto"