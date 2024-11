Messina: "Vittoria importante, ottenuta giocando tutti assieme"

Il coach dell'EA7 esprime tutta la sua felicità per la vittoria in Turchia. "Una vittoria molto importante, contro la squadra più in forma di questa prima parte di Eurolega. Abbiamo giocato un’ottima partita e sono molto contento per i ragazzi, che ogni giorno lavorano per migliorare. Abbiamo fatto uno sforzo a rimbalzo, giocato meglio in difesa e abbiamo mosso bene la palla, come dimostrano i 22 assist. Per segnare così tanti punti contro una squadra con questa difesa, vuol dire che tutti si sono aiutati ed abbiamo giocato assieme. Quello che conta non è vincere ma come ti prepari per farlo. Questi ragazzi vengono in palestra e lo fanno tentando di migliorare. La partita di Berlino avrebbe potuto distruggerci, perché loro avevano tanti assenti e ci aspettavamo di vincere. Eravamo in trasferta, siamo andati a cena tutti insieme, ci siamo concentrati su quello che dovevamo fare, non sull’errore commesso. Siamo rimasti uniti e questo ci ha permesso di superare quel momento che era arrivato dopo aver sconfitto Virtus Bologna e Real Madrid".