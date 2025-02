Milano, Messina: "Incoraggiante tenuta mentale, fiducia per il futuro"

Al termine della vittoria a Sassari (72-78), coach Ettore Messina ha parlato in conferenza stampa della prestazione della sua EA7 Emporio Armani Milano: "Siamo molto contenti, era la terza partita in 5 giorni saltando da un posto all'altro con viaggi molto lunghi. La squadra ha avuto una molto incoraggiante tenuta mentale, anche in momenti in cui c'eravamo un po' disuniti contro la loro aggressività ben organizzata in difesa di Sassari. Siamo riusciti a muovere la palla e alzare il livello difensivo, in questo Gillespie è stato molto bravo. Abbiamo costruito un bel vantaggio, che loro hanno annullato. Ma abbiamo avuto lucidità e un canestro molto importante di Shields alla fine. Vittoria importante che ci dà fiducia per il futuro".