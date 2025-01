Milano, Messina: "Causeur e Mirotic? Vediamo strada facendo"

Tra mercato e situazione infortunati in casa EA7 Emporio Armani Milano, significative sono state le dichiarazioni in conferenza stampa di Ettore Messina al termine della vittoria in Eurolega sul Panathinaikos: "Sono 5 anni che provo a spiegare che il mio lavoro qui non è fare tutto. Ci sono professionisti come il GM Stavropoulos e il DS Vacirca che continuano tutti i giorni a cercare qualcuno. Il tema non è se prendiamo qualcuno o no, ma se troviamo qualcuno che è meglio dei ragazzi che abbiamo adesso. Loro lavorano, propongono se ritengono di aver trovato qualcuno che sia all'altezza. E dobbiamo pensare anche i conti. Il loro lavoro è difficile, devono combaciare le valutazione tecniche, economiche e la fattibilità. Se e quando troveremo qualcuno bene, sennò continueremo a dare a questi ragazzi fiducia. Recuperiamo se tutto va bene Flaccadori e Ricci domenica. Per Causeur e Mirotic vediamo strada facendo".