Messina: "Gli arbitri ci hanno trattato come dei rookie di Eurolega"

Dopo la sconfitta in Eurolega con l'Olympiacos il coach dell'EA7 ha analizzato la prestazione di Mirotic e compagni. "Congratulazioni a loro, abbiamo giocato una partita combattuta contro una squadra da Final Four e questa è la cosa positiva. Tutti parleranno dell'ultimo possesso, ma ci sono state tante cose che potevamo fare meglio per vincere. Accettiamo il risultato. Sono sei anni e non ho mai parlato di arbitraggi. Nella gara con il Bayern, a un certo punto avevano dato un possesso a noi e Mirotic ammise di aver toccato la palla, facendo risparmiare al coach dei tedeschi un challenge. Oggi è stato trattato come un rookie di Eurolega finchè non ha perso la testa. Siamo stati trattati come rookie di Eurolega. Ci è mancata lucidità, la capacità di rallentare il ritmo. Ci stiamo lavorando, non viene spontaneo a squadre nuove. Faremo meglio".