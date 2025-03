Intervistato da La Tribuna di Treviso in vista del match di domani, Ettore Messina ha parlato dell'obiettivo dell'Olimpia Milano in Eurolega: "A sei gare dal termine della regular season direi certamente agguantare un posto nei play-in, obiettivo che mi sembra tuttora alla nostra portata e che sarebbe anche un buon risultato". E sul lungodegente Josh Nebo: "La visita di controllo che in settimana avrà Josh Nebo ci dirà se potremo recuperarlo per il finale di stagione".