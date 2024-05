Messina crede nell'Olimpia: "Contro Brescia con fiducia"

IL COACH DI MILANO

L'allenatore meneghino presenta la semifinale contro la Germani: "Squadra che ha stazza, guardie atletiche e un grande tiratore come Amedeo Della Valle"

La seconda serie di semifinale degli LBA Playoff 2024 prende il via sabato sera alle 20:45 e vedrà affrontarsi nel derby lombardo l'EA7 Emporio Armani Milano e la Germani Brescia. L'Olimpia ha raggiunto le semifinali superando la Dolomiti Energia Trentino per 3-1 ai quarti, mentre i biancoblu si sono imposti nel primo turno per 3-0 contro Pistoia.

Milano è alla semifinale numero 31 nella sua storia, la decima consecutiva: "Sarà una serie complicata - spiega Ettore Messina -, com’è normale che sia perché le quattro squadre arrivate fino a questo punto sono le migliori del campionato. Brescia è una squadra che ha stazza, guardie atletiche, ha un grande tiratore come Amedeo Della Valle, e una buonissima organizzazione tattica".

Da dove si parte per battere la Germani? "Saranno decisive le piccole cose, come non concedere canestri facili in transizione, non concedere rimbalzi offensivi, attribuire il giusto valore a ogni possesso, come sempre a questi livelli. Giocheremo una partita alla volta e proveremo a migliorare strada facendo. Arriviamo a questa semifinale sapendo di aver superato un test importante contro Trento, che è una squadra aggressiva, che gioca a ritmo alto, che ti attacca dal palleggio sia per segnare al ferro, che per generare tiri aperti da tre".

Dopo la sconfitta in Gara 1, Milano ha preso le misure dell'Aquila Trento mostrando un ottimo basket: "Noi abbiamo faticato a entrare nella serie, sia dal punto di vista tecnico che mentale tanto da perdere la prima partita all’ultimo possesso. Dopo quella, abbiamo giocato tre gare di buon livello, ho visto giocatori che si passavano la palla di prima intenzione, con piacere, ho visto giocatori che si aiutavano in difesa ed erano pronti a soffrire come è stato nelle due partite di Trento, molto tese. Quindi è stata una serie che ci ha aiutato a crescere e ad arrivare con fiducia a questa serie con Brescia".