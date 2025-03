Milano, Messina: "La squadra ha giocato con semplicità e calma"

La rimonta in casa della capolista Germani Brescia (73-79) è stata così commentata da Ettore Messina (coach EA7 Emporio Armani Milano) in conferenza stampa: "Abbiamo trovato un contributo da tutti, soprattutto dai ragazzi italiani che hanno giocato una bellissima partita. La squadra è stata presente, ha giocato con grande energia difensiva. Nel secondo tempo abbiamo mosso bene la palla trovando tiri da sotto ma anche qualche tiro da 3 importante. Siamo molto contenti, non è facile quando giochiamo a distanza così ravvicinate e con assenze importanti. Pippo Ricci? Gli ho fatto i complimenti, non solo in attacco è stato molto presente con canestri utili, ma ha giocato un'eccellente difesa su Bilan, giocatore faro di questa Brescia insieme a Della Valle. Tutti si sono sbattuti, lui è stato molto di esempio ma anche molto efficace. Ci siamo detti a inizio 4Q di continuare a giocare con lucidità come 48 ore fa. Con pazienza, ogni possesso è importante. Abbiamo preso tanti rimbalzi, questo ci ha dato serenità. La squadra ha giocato con semplicità e con calma, è confortante in vista delle prossime dure partite. Poi giocavamo contro Brescia che è un'eccellente squadra e sta facendo un bel campionato. Poeta? Sono un suo grande tifoso, la sua squadra esprime un ottimo gioco e lui mi sembra molto presente nelle relazioni con i suoi giocatori: i ruoli e le responsabilità sono chiari e questo è sempre un bel segnale per l’allenatore. A lui sono molto affezionato".