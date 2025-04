Menetti: "Bortolani? Un grande talento, ancora un po' nascosto"

Ospitato nel podcast "Alley Oop", il vice di Andrea Trinchieri allo Zalgiris ha affrontato la questione relativa a uno dei giovani più talentuosi prodotti dalla pallacanestro italiana attuale: "Ho avuto la fortuna e il piacere di allenare Giordano Bortolani per un anno (Treviso, 2021/22). È un ragazzo delizioso, oltre a essere uno dei più grandi talenti che ho allenato. Ha fatto questa esperienza a Milano giocando sì poco, ma sarà stata importantissima. Chiunque lo firmerà il prossimo anno farà bingo. Secondo me ha bisogno di una squadra che gli metta a disposizione un posto da titolare, perché è veramente talentuoso. La sua qualità migliore è chiaramente il tiro, uno dei più belli e naturali che ci siano. E in più l'ho detto, il tutto condito da un ragazzo veramente puro. Poi è un ragazzo che ti parla, nel bene e nel male: non solo quando le cose andavano per il verso giusto, ti diceva quello che pensava e soprattutto cercava sempre di fare quello che gli si chiedeva di fare. È un grande talento, ancora un po' nascosto nel nostro basket".