Trieste, McDermott: "Penso di essere al 60%"

L'edizione odierna de Il Piccolo ospita le parole di Sean McDermott, ultimo arrivato in casa Pallacanestro Trieste: "Le prime settimane sono andate molto bene, ho conosciuto tutti e poi ovviamente il sistema di gioco. Mi sono integrato positivamente, tutti si sono poi offerti di aiutarmi in ogni modo e mi sto davvero godendo la permanenza qui. Penso che il mio ruolo sia stato chiaro fin da subito: difesa forte senza fare disastri su quel lato e aprire il campo in attacco. Penso di essere al 60%. Non è per nulla facile arrivare in una nuova squadra, in più con le partite importanti che abbiamo avuto non mi aspettavo di entrare ed essere subito protagonista. In questo primo periodo ho cercato soprattutto di capire come potevo inserirmi e adesso sono pronto per essere più aggressivo. La sfida con Treviso (domenica 2 marzo, ore 16.30)? Abbiamo due giocatori molto importanti fuori (Valentine e Ross, nda), è una situazione particolare in cui c'è un vuoto da riempire e quindi devo ritornare a un approccio più simile a quello che avevo con Varese. Adesso è il momento di farlo, voglio approfittarne per prendere fiducia e continuare su quella strada per il resto della stagione".