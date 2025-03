Trento, Selom Mawugbe rinnova sino al 2026

Questo il comunicato rilasciato dall'Aquila: "La Dolomiti Energia Trentino è lieta di annunciare il prolungamento del contratto con Selom Mawugbe fino al 30 giugno 2026. Il miglior stoppatore della LBA continuerà a vestire i colori bianconeri anche nella prossima stagione. In questa annata Mawugbe in LBA sta viaggiando a 6.3 punti tirando con il 68.9% dal campo con 6.7 rimbalzi in 22.4 minuti di media, offrendo protezione dell’area, presenza a rimbalzo ed efficienza nel pick and roll". Queste le parole del centro statunitense con cittadinanza ghanese: "Sono entusiasta di aver rinnovato e di restare qui anche la prossima stagione. Voglio ringraziare il board, la dirigenza, lo staff, il coach e i miei compagni di squadra per il supporto. Guardo con entusiasmo al futuro, ma prima voglio concludere al meglio questa stagione e renderla indimenticabile, a partire dalla partita di domenica contro Pistoia".