Bayehe, Pecchia, Ellis e Cale: a questi giocatori della Dolomiti Energia Trentino, sotto contratto anche per la stagione 2025/26, è in procinto di aggiungersi anche Selom Mawugbe. Stando a quanto riportato da L'Adige, il miglior stoppatore di LBA (1.8 blocks per partita) dovrebbe prolungare l'accordo con l'Aquila, in scadenza al 30 giugno 2025, per un'altra stagione.