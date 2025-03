Pistoia, risoluzione consensuale con Maverick Rowan

Questo il comunicato apparso sulle pagine ufficiali della società toscana: "A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con la guardia/ala Maverick Rowan. Il club ringrazia il ragazzo per l’impegno profuso in questi mesi e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera. Contestualmente si comunica che è stato firmato l’accordo con Luca Santi come dodicesimo contratto depositato. Luca è una guardia, classe 2006, che già fa parte della squadra Under19 Eccellenza di Pistoia Basket Junior".