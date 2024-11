PISTOIA, ACCORDO FINO A FINE STAGIONE PER MAURICE KEMP JR.

"A.S. Estra Pistoia Basket 2000 annuncia di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2025 con l’ala Maurice Kemp Junior. Nato a Miami (Florida) il 2 febbraio 1991, 203 centimetri per 86 chilogrammi, in questa stagione ha iniziato con i Fujian SBS Xunxing Sturgeons chiudendo l’avventura in Cina, dopo 7 partite, all’inizio di questo mese. Il Pistoia Basket 2000 è già al lavoro per sbrigare le pratiche legate al visto per far arrivare il giocatore in Italia il prima possibile": questo il comunicato appena diramato dalla società del presidente Rowan.