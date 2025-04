L'Olimpia Milano alla Next Gen di Eurolega

I ragazzi dell’Olimpia Milano – in versione Under 18 – parteciperanno ancora alla fase finale della Next Gen di EuroLeague, invitati come una delle migliori squadre che non hanno conquistato l’accesso diretto vincendo uno dei tre tornei eliminatori. L’Olimpia – finalista a Belgrado esattamente come un anno fa – è stata “convocata” assieme a Real Madrid e Zalgiris Kaunas. Sono state ammesse anche Dubai Basketball in rappresentanza del continente asiatico e Overtime Elite, una selezione della lega giovanile americana che ha completato il suo quarto anno di esistenza. Le altre tre squadre sono il Barcellona, Mega Basket Belgrado e l’INSEP che ha vinto la kermesse di Belgrado battendo l’Olimpia in finale.