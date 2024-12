Pistoia, Markovski: "Potevamo chiuderla nei regolamentari"

Dopo i 50' del PalaMangano, con la sua Estra Pistoia uscita senza i 2 punti dalla trasferta a Scafati (107-102), a parlare in conferenza stampa è stato Zare Markovski, coach dei biancorossi: "È stata una vera e propria lotta, lungo la quale abbiamo perso lucidità. Però c’è da sottolineare ancora una volta il fatto che i nostri avversari hanno avuto più tiri di noi, questa volta addirittura 22. Penso che i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Siamo andati molti vicini alla vittoria: quando ti giochi la gara al secondo tempo supplementare, è un rimbalzo piuttosto che una palla persa a decidere la partita. Purtroppo non siamo stati lucidi, anche perché con così tanti minuti in campo distribuiti fra 5/6 giocatori abbiamo avuto problemi di falli. In una battaglia alla pari non siamo riusciti a portarcela a casa. Qualcuno poteva giocare di più, qualcuno di meno. Abbiamo 10 giocatori pronti per difendere ma non tanto per attaccare. Da post basso abbiamo segnato poco ad esempio, lo stesso nel pitturato. Ma a prescindere da tutto potevamo chiuderla nei regolamentari".