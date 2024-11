PISTOIA, MARKOVSKI: "SIAMO MANCATI A RIMBALZO"

Il nuovo cosach dei toscani ha commentato così la sconfitta di misura a Sassari (77-75): "Per prima cosa vorrei partire da un dato oggettivo: loro hanno effettuato 81 attacchi, noi 72. Nel basket vige il possesso alternato e considerando il bilancio di perse e recuperare, significa che siamo mancati a rimbalzo. L’azione chiave della partita è arrivata quando Bibbins nel finale era da solo contro tre giocatori nostri ed è riuscito a catturare la palla vagante. A Pistoia ci riportiamo la voglia di giocare di squadra, di come invece non dobbiamo forzare l’1vs1 ma cercare di creare un vantaggio numerico in campo. Christon è stato davvero sugli scudi, per noi può essere fondamentale in questo aspetto. Resta il rammarico per i due punti, la partita è stata decisiva anche da episodi. Sassari ha trovato le bocche da fuoco ma noi abbiamo contribuito, non riuscendo a controllare a dovere i rimbalzi".