SASSARI, MARKOVIC: "LA CHIAVE? L'IMPATTO DI PAJOLA"

Così il sito ufficiale della Dinamo ha riportato le dichiarazioni di coach Markovic al termine della sconfitta della Unipol Arena contro la Virtus Bologna (95-85): "Credo che nel primo tempo abbiamo cercato di controllare il ritmo della gara, riuscendoci per gran parte dei primi 20'. Credo che la chiave sia stata il loro terzo quarto e in particolare l'impatto di Pajola e della sua grande energia nel difendere, nel muovere la palla, nel creare questi tiri: in generale non per i suoi canestri ma spingendo con la sua attitudine i compagni giocare meglio e più in fretta. Ha letto tutte le situazioni bene e questo gli ha permesso di iniziare a segnare da tutte le posizioni. Più giocatori sono cresciuti in attacco, c'è stato un momento nel quarto quarto in cui potevamo rientrare dove Polonara ha segnato la triple e noi abbiamo sbagliato quel tiro aperto di Bendzius. Hanno meritato di vincere".