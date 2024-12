Sassari, Markovic: "Venezia? Partita molto dura"

Sul sito ufficiale della Dinamo si trova la lunga presentazione della sfida tra i sardi e la Reyer Venezia (Taliercio, domenica 8, ore 16.40). Queste le parole di coach Nenad Markovic: "Partita molto dura: Venezia ha avuto molti problemi a inizio stagione per gli infortuni, si è ritrovata e ha la capacità di poter schierare molti quintetti atletici, fisici, di grande impatto. Avevo aspettative più grandi per questa squadra (Sassari), gli ultimi 15 minuti con Bilbao abbiamo capito come dobbiamo affrontare gli avversari in casa, della cattiveria, della durezza che ci vuole. Dobbiamo riuscire a colmare questi passaggi a vuoto, stare sul gameplan, concentrati, continui. Non puoi essere perfetto, ma devi essere in grado di ridurre errori che ci possono costare cari. Muoviamo meglio la palla, siamo più compatti, più duri, più giocatori che sono protagonisti riusciamo a essere una squadra migliore. Abbiamo sicuramente più potenziale di quello che abbiamo fatto vedere, la concentrazione e il focus sono determinanti".