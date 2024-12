Sassari, Markovic: "Veronesi? Come fosse scattato qualcosa"

Vittoria cruciale per il Bando di Sardegna contro Trieste (98-86), commentata così in sala stampa da coach Nenad Markovic: "Nessuno sapeva che abbiamo lavorato per due settimane ma fino a pochi giorni fa solo con 5-6 giocatori. Abbiamo segnato 98 punti in una situazione non facile, un successo che ci dà fiducia con un peso psicologico importante, ogni errore ci punivano, abbiamo commesso degli errori, Abbiamo iniziato a cambiare sul pick and roll con Renfro e siamo migliorati, abbiamo lottato pur sbagliando dei layup che sono girati, però vittoria che ci dà fiducia per il futuro, per prendere consapevolezza nei nostri mezzi e per migliorare. Bibbins e Cappelletti hanno fatto molto bene come playmaker: Justin ha lottato tantissimo, nel terzo quarto è stato determinante a livello di leadership, ma tutti i ragazzi hanno dato quello che potevano. Veronesi? Importantissimo: fa le cose semplici, ha capito il suo ruolo, ha personalità, non rifiuta mai un tiro, lavora benissimo e duro, ha colto l’occasione quando si è posta, è sempre presente a livello difensivo e combatte. Ho parlato con lui, è come se fosse scattato qualcosa, ci dimostra che il basket è qualcosa di semplice, ha gli attributi da utilizzare sempre”