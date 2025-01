Varese, Mandole: "Nel 2° tempo Pistoia ha messo più energia"

A pochi minuti dal termine della sconfitta rimediata a Pistoia (111-86), così il coach dell'Openjobmetis Varese Herman Mandole ha commentato la prova dei suoi: "Penso non ci sia molto da dire, quando prendi 66 punti nel secondo tempo è impossibile competere. Abbiamo fatto un primo tempo non dico perfetto, perché in difesa non è stata perfetta, ma nel quale abbiamo controllato la partita. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato il modo. E quando lasci giocare una squadra di Serie A che ha fame di vincere, con anche il supporto del pubblico, tutto diventa più difficile. I tiri che segnavi nel primo tempo sono diventati più difficili. Complimenti a Pistoia che ha giocato benissimo, noi dobbiamo continuare a lavorare. Nel secondo tempo non siamo riusciti a pareggiare l'energia che Pistoia ha messo in campo. Questa è una cosa che non può più succedere".