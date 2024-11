MANDOLE AVVERTE VARESE: "SE NON GIOCHIAMO CON IL PIGLIO GIUSTO, PRENDIAMO 30 PUNTI"

Le parole di coach Mandole in vista di Givova Scafati-Openjobmetis Varese: "La vittoria contro Bologna, per quanto mi riguarda, non è stata inaspettata, perché avevamo lavorato bene in settimana e quindi sapevamo che poteva andare cos. Anche questa settimana comunque abbiamo lavorato forte, dobbiamo abbassare un po' l'entusiasmo del successo contro la Virtus e fare gruppo, pensando che abbiamo vinto perché abbiamo giocato bene e non che abbiamo giocato bene perché abbiamo vinto. Ovviamente dobbiamo ancora migliorare sulla costanza delle nostre prestazioni. Giocare a Scafati non è mai facile perché è un palazzetto molto caldo. Dobbiamo essere aggressivi e consapevoli del fatto che se in trasferta non giochi con il piglio giusto rischi di prendere 30 punti come successo a Trieste. Problemi di abbondanza nel roster? Come ho già detto dopo la sfida di domenica scorsa, sono contento di avere questi problemi. Rientrerà Gray, un giocatore che già conosciamo e che sappiamo l'energia che porta alla squadra, soprattutto in difesa, e integreremo Tyus, un giocatore che stiamo imparando ancora a conoscere, ma che siamo certi porterà quell'esperienza che fino a oggi ci è un po' mancata".