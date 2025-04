Maledon: "NBA? Momento e opportunità devono essere giusti"

Intervistato da First Team, il playmaker dell'ASVEL Villeurbanne ha svelato i piani per il proprio futuro lontano dalla squadra del presidente Tony Parker: "Tornare in NBA? Il momento e l'opportunità devono essere giusti. Penso che con una stagione di successo come la mia, il prossimo passo in EuroLeague sarebbe quello di dare un contributo simile in una squadra che gioca in cima alla classifica e ha grandi ambizioni. Sarebbe un piacere giocare per club storici che tutti conosciamo". L'allusione al Real Madrid, con cui il francese ha un accordo ufficioso da mesi, è chiara.