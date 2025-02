Žalgiris, dietrofront Lonnie Walker IV: accordo coi Philadelphia 76ers

Lonnie Walker IV continua la stagione con lo Žalgiris Kaunas, allontanando l'ipotesi NBA. Il suo agente, George Langberg, ha confermato che il giocatore non eserciterà l’opzione di uscita dal contratto e resterà in Lituania fino al termine dell'annata. Questa la notizia fatta trapelare alla stampa, almeno sino alla tarda serata di ieri: Shams Charania di ESPN ha in seguito confermato un 1+1 da $3 mln (con opzione di rinnovo in favore della squadra) coi Philadelphia 76ers. Rimane da capire come si muoverà ora lo Zalgiris di coach Trinchieri: il limite per gli acquisti in Eurolega, provenienti da squadre esterne alla competizione, è fissato per il 26 febbraio.