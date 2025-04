Pres. Longobardi: "Scafati, sono state fatte diverse scelte sbagliate"

Il presidente della Givova, a margine della sconfitta con Reggio Emilia, ha rilasciato un comunicato ufficiale: "È importante, in questo momento come non mai, assumersi le responsabilità di quanto accaduto. È una stagione evidentemente negativa, la partita di questa sera lo dimostra una volta di più. Non sono abituato a nascondermi, chiediamo scusa ai nostri tifosi, agli sponsor e a tutti coloro i quali amano questa società che, da anni, porta la città di Scafati a competere ai massimi livelli nazionali. Sono state fatte diverse scelte sbagliate dall’inizio dell’anno, ora puntiamo a chiudere la stagione con dignità, al termine faremo tutte le considerazioni necessarie".