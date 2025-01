La carica di Librizzi: "Varese, è il momento di sfruttare questo entusiasmo"

È un momento di grande fiducia in casa Openjobmetis Varese, reduce da quattro successi nelle ultime cinque giornate. Anche di questo ha parlato ai nostri microfoni Matteo Librizzi: "Contro Treviso è stata sicuramente una grandissima vittoria, importante anche per la classifica. Però secondo me dobbiamo prendere come spunto per fare ancora meglio".