Anche per allontanare l'interesse di college e varie squadre italiane/europee - o almeno monetizzare il più possibile da una futura eventuale partenza -, La Prealpina riporta come l'Openjobmetis Varese stia lavorando agli adeguamenti di contratto di capitan Matteo Librizzi ed Elisèe Assui. Per entrambi si tratterebbe di proposte pluriennali.