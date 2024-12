LeBron James: "Potrei giocare altri 5 o 7 anni, ma non lo farò"

Lo scorso lunedì LeBron James ha festeggiato il suo 40esimo compleanno. Tanta la gratitudine che ha espresso per la sua longevità nel basket e l' ottimismo per il suo futuro con i Los Angeles Lakers. Quando gli è stato chiesto come farà a sapere quando sarà finalmente il momento di ritirarsi, il capocannoniere della storia della Nba ha offerto una valutazione sincera delle sue capacità ancora formidabili: "Ad essere onesti, se davvero lo volessi - ha affermato - probabilmente potrei giocare a questo gioco ad alto livello per circa altri cinque o sette anni. Ma non lo farò". James ha già firmato una delle carriere più lunghe nella storia dell'Nba e sa che si avvicina la conclusione ma resta ancora un pilastro per i Lakers. "Sono ancora un uomo giovane, ma vecchio per questa professione - spiega - Ripenso a quando sono entrato nella lega. Arrivi da ragazzo, a 18 anni, e ora sei seduto qui a 40 anni, un veterano di 22 anni, con un figlio 20enne anche lui nell'Nba. È piuttosto bello". James è già alla sua 22esima stagione in Nba, più di qualsiasi altro giocatore tranne Vince Carter, che ha giocato anche lui 22 stagioni. James ha detto di aver sentito il passare del tempo in particolare due mesi fa, quando lui e suo figlio, Bronny, sono diventati i primi padre e figlio a giocare insieme nell'Nba.