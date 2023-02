LeBron James ko e inguaia i Laker: rischio stagione finita

Nel pieno della rimonta dei Lakers contro Dallas LeBron James crolla a terra dopo che la caviglia destra ha ceduto sotto il suo peso. Il pubblico e tifosi trattengono il fiato e il n. 6 gialloviola come sempre torna in campo per segnare 11 dei suoi 26 punti nel decisivo quarto periodo poi vinto dalla squadra di Los Angeles. Lo sforzo però questa volta potrebbe essergli costato caro, visto che gli esami successivi hanno evidenziato come l'estensione dell'infortunio sia più importante del previsto e costringerà James a saltare "diverse settimane" - togliendo così alla squadra allenata da coach Darvin Ham uno dei suoi componenti fondamentali. Se lo stop dovesse essere di 4-5 settimane, la regular season potrebbe giungere a conclusione senza rivedere LeBron James sul parquet e togliendo così un tassello fondamentale ai gialloviola nella rincorsa ai playoff- che ora si fa di nuovo decisamente complicata.