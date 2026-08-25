MotoGp, Di Giannantonio: "Pronto per Aragon, mi sono allenato molto"

"In queste due settimane di pausa abbiamo lavorato sul fisico, mi sono allenato molto anche sulla moto per continuare a mantenere questo livello di preparazione. Siamo pronti per questo nuovo weekend. Aragon è una pista abbastanza diversa da Silverstone perché c'è una sezione più lenta". Così Fabio Di Giannantonio, pilota della Ducati CVr 46, in vista del weekend del Gp di Aragon. "Anche in termini di grip è molto differente. L'anno scorso qui avevamo faticato un po' durante il weekend, ma nella giornata di test eravamo riusciti a trovare qualcosa per dare una svolta alla stagione. Quindi quest'anno avremo ulteriori dati che ci potranno aiutare ad essere ancora più competitivi."