Coppa di Francia, impresa Le Mans: sconfitto il Monaco (104-96)

L'atto conclusivo della Leaders Cup ha prodotto una delle sorprese maggiori del fine settimana dedicato alle coppe nazionali in Europa: un primo quarto da 28-14 ha permesso al Le Mans di diventare il club con più Coppe di Francia in bacheca (4). Con soli 8 giocatori impiegati in rotazione, Trevor Hudgins (MVP della finale con 25 punti, dopo i 29 della semifinale con Saint-Quentin) ha guidato il gruppo di coach Elric Delord alla terza vittoria in altrettanti giorni. Ogni tentativo di rientro di Mike James e compagni non ha mai portato ad agganci o sorpassi.