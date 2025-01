LBA Serie A: Tortona o Treviso, chi in Coppa Italia? Big match Brescia-Trento

La Nutribullet Treviso deve battere l'Openjobmetis Varese e sperare nello stop di Tortona per staccare il pass per la Coppa Italia. L'Umana Reyer Venezia insegue contro la Vanoli Cremona la quinta vittoria di fila tra campionato ed EuroCup. La neo-promossa Trieste chiude un girone d'andata straordinario contro l'Estra Pistoia, anche se per Jeff Brooks si può ancora migliorare: “Ci stiamo preparando come facciamo sempre, lavoriamo per competere al nostro miglior livello. Pistoia ha inserito nuovi giocatori, stiamo studiando come difendere e come attaccarli. Ma la cosa più importante ora è capire come affrontare le partite in casa, ne abbiamo perse troppe nel girone d'andata. Dobbiamo imparare a usare l'energia che il nostro pubblico ci regala per completare il lavoro. È per noi il test più importante, chiuderemo il girone d'andata in casa. Dovremo giocare con il giusto approccio per conquistare una grande vittoria”.