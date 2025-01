LBA Serie A: oggi quattro anticipi, domani big match Venezia-Trento

Quattro gare oggi, quattro gare domani. La giornata di campionato si divide metà e regala l’anticipo Trapani Shark-Estra Pistoia e non solo. Contro la Bertram Derthona Tortona è una sfida delicata per l'UNAHOTELS Reggio Emilia - che non vince da quattro gare - e speciale per Michele Vitali - che festeggia le 300 presenze in Serie A: "È davvero emozionante, molto bello. Sono molto contento di aver avuto questa opportunità, ringrazio tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo percorso. Dobbiamo esser bravi ad approcciare la partita e cercare di mantenere il giusto approccio per tutti i 40 minuti".