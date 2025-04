LBA Serie A: Bologna ospita Varese, Milano in campo a Tortona

A tre turni dalla chiusura della regular season, l'EA7 Emporio Armani Milano non può accontentarsi del quinto posto attuale. Per questo ha bisogno di centrare la terza vittoria di fila contro la Bertram Derthona Tortona e provare a guadagnarsi il fattore campo ai playoff. Con tutta la settimana di lavoro a disposizione dopo l’eliminazione dalla Champions League, l'UNAHOTELS Reggio Emilia affronta la Germani Brescia in piena lotta per il primo posto. Cassius Winston presenta la gara: "La stagione non è finita, abbiamo fatto un buon lavoro qualificandoci per i playoff. Sappiamo di giocare contro una squadra davvero forte come Brescia, dobbiamo andare lì e fare il nostro gioco. Giocare duro, giocare uniti, provare a vincere e continuare a spingere per vedere quanto lontano possiamo arrivare. Hanno una squadra davvero buona, Bilan è una bestia e hanno un gruppo davvero unito. Dovremo entrare in campo concentrati, sono una squadra d'altissima classifica e per batterla serve provare a esprimere il nostro gioco".