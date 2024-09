Consegnati gli LBA Awards, Belinelli: "Vogliamo ripartire forte"

BASKET

Il capitano della Virtus, che ha ricevuto il premio di MVP, sarà in campo per la Supercoppa: "Cerchiamo di affrontarla al meglio contro una squadra molto forte come Napoli"

Si è svolta la notte del basket italiano all'Unipol Arena di Bologna, un esclusivo evento organizzato da Lega Basket Serie A per assegnare gli ambiti LBA Awards 2024 Presented by UnipolSai. L'evento ha raccolto tanti protagonisti della pallacanestro italiana: giocatori, allenatori, dirigenti, partner e stakeholder. Sono intervenuti ai nostri microfoni l'MVP e il miglior coach dell'ultimo campionato, Marco Belinelli e Nicola Brienza.

Il momento clou è stato rappresentato dalla consegna del Dino Meneghin Trophy da parte della stessa leggenda del basket italiano a Marco Belinelli, che ha parlato così a SportMediaset: "È sempre un piacere ricevere questi premi, però è il passato: ora dobbiamo pensare a una stagione nuova e spero importante, con una squadra diversa. Abbiamo almeno cinque, sei giocatori nuovi, quindi stiamo cercando di creare un gruppo sia all'interno che al di fuori del campo. Siamo in costruzione, ma cercheremo di partire con il piede giusto".

E sulla Supercoppa che inizia questo pomeriggio: "Il risultato non rispecchierà le gerarchie iniziali del campionato. Alcune squadre fanno sempre fatica all'inizio, con infortuni. Ognuno ha le sue "sfortune". Cercheremo di affrontare la Supercoppa al meglio che possiamo contro una squadra, Napoli, che è molto forte, cresciuta. Non sarà facile, ma adesso è più importante pensare alla nostra crescita".

Particolare risalto ha avuto il momento del Coach of the Year, vinto dal'ex-allenatore dell'Estra Pistoia Nicola Brienza e consegnato da colui a cui è intitolato il premio, Sandro Gamba: "Siamo stati bravi e fortunati - ha dichiarato Brienza a SportMediaset. Bravi a costruire una squadra importante, grazie al direttore Sambugaro, e bravi a credere nel progetto, nel percorso. Sono stati tre anni eccellenti che hanno fatto crescere tanti ragazzi. Questo premio è un riconoscimento personale, ma è il frutto di un lavoro di uno staff e del direttore Sambugaro".

Ora inizia una nuova avventura per Nicola Brienza sulla panchina dell'Acqua S.Bernardo Cantù in A2: "È una sfida bellissima, dobbiamo riportare Cantù al livello a cui è sempre stata abituata. Non è facile, ma grazie al club che sta lavorando benissimo abbiamo tutto per poter portare avanti questo sogno. Daremo il massimo per raggiungere i nostri obiettivi".

Protagonisti della serata anche Mouhamed Faye (Best Under 22 of the Year - IBSA), John Petrucelli (Best Defensive Player of the Year - PallEx), Rayjon Tucker (Play of the Year - Doctor Glass), Silvia Marziali (LBA Referee of the Year) e Massimo Capecchi (LBA Executive of the Year). Sono stati poi premiati quattro dei vincitori del Dream Team Umana (Rayjon Tucker, Marco Belinelli, Tornik'e Shengelia e Miro Bilan), così come i club vincitori del Marketing Project of the Year (Vanoli Basket Cremona) e del premio Digital of the Year (Napoli Basket).