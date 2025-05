LBA Awards: è corsa a tre per il titolo di MVP del campionato

Al termine delle votazioni degli LBA Awards 2025, sono state definite le posizioni per il premio più atteso tra gli LBA Awards e cioè il Dino Meneghin Trophy – Unipol, dedicato all’MVP della regular season 2024/25. Il vincitore, il secondo e il terzo classificato verranno invece ufficializzati domani, mercoledì 21 maggio.

Il premio di MVP della regular season 2024 – 25 è stato votato in due fasi: nella prima hanno partecipato al voto un panel specializzato composto da tutti i giocatori dei 16 club di Serie A, i capoallenatori e un dirigente di ogni squadra, media e community. Nella seconda fase hanno espresso la loro preferenza tifosi ed appassionati.

A contendersi il Dino Meneghin Trophy sono quindi, in ordine strettamente alfabetico di cognome, Miro Bilan (Germani Brescia), Justin Robinson (Trapani Shark) e Tornik’e Shengelia (Virtus Segafredo Bologna).



A PALLACANESTRO TRIESTE E NAPOLI BASKET EX-AEQUO IL MARKETING PROJECT OF THE YEAR

È stato inoltre assegnato alla Pallacanestro Trieste e al Napoli Basket in ex-aequo il premio per il Marketing Project of the Year lasciando il terzo posto all’Umana Reyer Venezia. Questo premio è stato selezionato da LBA, dall’Advisor Infront Italy e dagli sponsor di LBA.

“Fight As One – The Rebound” e “Un Canestro di Sorrisi” sono i nomi dei due progetti vincitori. Il primo, della Pallacanestro Trieste, si ispira al concetto del rimbalzo nel basket come metafora di rinascita. Il piano si sviluppa in due direzioni: la sostenibilità sociale, con percorsi educativi e sportivi per ragazzi in condizioni di fragilità, e la sostenibilità ambientale, con iniziative di rigenerazione urbana e riciclo creativo. L’obiettivo, centrato, è restituire valore alla comunità attraverso lo sport.

Il secondo è il progetto triennale presentato da Napoli Basket in collaborazione con istituzioni e aziende, che mira a riqualificare spazi urbani e rafforzare il tessuto sociale della città attraverso lo sport. Il piano abbraccia 30 quartieri di Napoli con interventi concreti come la riqualificazione di playground, aree fitness, parchi didattici e spazi per animali. Gli obiettivi sono inclusione, legalità e senso di comunità.

L'iniziativa di Venezia, invece, è intitolata “B.U.R. – Basket Unificato Reyer”, in collaborazione con la Polisportiva Terraglio. La società orogranata ha dato vita alla prima squadra di basket unificato affiliata a Special Olympics all’interno di un Club professionistico italiano. Il progetto promuove l’inclusione sociale attraverso lo sport, coinvolgendo atleti con disabilità intellettive e partner normodotati in un percorso condiviso di crescita, allenamento e competizione.