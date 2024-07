Reggio Emilia aspetta Galloway, lui gioca con LeBron e Team USA

TRA LAS VEGAS E IL PALABIGI

Senza ancora aver rinnovato con la Unahotels, l'americano sta vivendo l'ennesima esperienza con la nazionale a stelle e strisce

© IPA Vedere Langston Galloway al fianco di LeBron James, Stephen Curry e tutte le altre superstar americane dell'NBA non è una novità. Non lo era negli anni in cui la guardia vista a Reggio Emilia nel 2023/24 era un loro avversario di club, non lo è nemmeno nel contesto di Team USA e dell'indossare la canotta più ambita per status e riconoscibilità del panorama FIBA.

Dopo 8 stagioni di onesta carriera NBA, con un All-Rookie Second Team come picco massimo in termini di riconoscimenti individuali, la leadership e l'esempio che Galloway ha sempre dimostrato come elemento aggregante di una squadra ha iniziato a pagare dividendi nel 2023. Durante la prima annata di G League della carriera, a 31 anni, la guardia nativa di Baton Rouge aveva già vestito la maglia di Team USA in gare ufficiali.

Lo aveva fatto nelle qualificazioni alla FIBA World Cup 2023: 9 partite, 7 vittorie, 15.5 punti di media a gara e la guida di un gruppo di giocatori più conosciuti a livello europeo che americano (Michael Frazier II, visto a Verona nel 2016/17; Chris Chiozza, passato tra Murcia, Baskonia e Valencia nell'ultima annata). Con le ottime prestazioni e la professionalità dimostrata nelle finestre di Americas Qualifiers, Galloway è ormai da considerarsi elemento fisso del Select Team che accompagna i primi giorni delle estati di Team USA.

© IPA

Nel 2023, in preparazione dei Mondiali nelle Filippine, Galloway non aveva ancora firmato il contratto con Reggio Emilia quando, unico oltre a John Jenkins ed Eric Mika (G League Ignite) a non far parte di una franchigia NBA, aveva sconfitto il roster che poi sarebbe arrivato 4° al Mondiale nei primi giorni di allenamento a Las Vegas. Lo stesso risultato non si è ripetuto nel 2024, ma la presenza di Galloway è una costante: nonostante i compagni di squadra fossero meno altisonanti di quelli del 2023 - comunque soltanto due non-NBA oltre a Galloway: Nigel Hayes-Davis, detentore del record di punti in singola gara della storia di Eurolega (50 vs ALBA Berlino), e Cooper Flagg, indiziato principale per la #1 al Draft 2025 e in procinto di indossare la maglia di Duke University al college - il 32enne si trova oggi nella stessa situazione contrattuale di un anno fa.

© IPA

Attualmente free agent, la Gazzetta di Reggio riporta come l'UnaHotels abbia presentato un'offerta per il prolungamento della permanenza di Galloway in Emilia. Il giocatore, insieme alla moglie e alla figlia, non ha mai fatto mistero di essersi ambientato molto bene nel primo anno da pro' al di fuori degli States. Come l'anno scorso, al contatto con le stelle di Team USA seguirà la firma coi biancorossi?