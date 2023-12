La Dolomiti Energia Trento cede con Bourg en Bresse 79-67

EUROCUP

Nel round 11 di Eurocup la squadra di Galbiati resta in partita contro i francesi che però nel terzo quarto costruiscono le basi per una vittoria importante e sofferta. Per Trento arriva la settima sconfitta

Il Bourg en Bresse si conferma squadra di valore (record 9-2), l'unica del gruppo B a provare a tenere il passo di Gran Canaria. Trento gioca una partita seria, restando attaccata al match nei primi due quarti: all'intervallo lungo lo svantaggio è di 2 soli punti.

Il terzo quarto è quello che di fatto decide l'incontro. Il Bourg en Bresse allunga e si porta sul +9 grazie alle giocate di Mike, nell'ultimo quarto Trento prova la rimonta, ma i francesi hanno più energia e vincono 79-67.



A fine gara l'analisi del coach Galbiati: "Il dato chiave? Le nostre palle perse, 17, troppe. E non siamo stati abbastanza solidi e consistenti in difesa: penso a uno dei momenti cruciali della partita, la fine del terzo quarto, in cui concediamo rimbalzi in attacco, non siamo concentrati, perdiamo tutti i palloni “50-50”. In quel momento loro hanno piazzato un piccolo ma significativo break che in una partita del genere non era facile da ribaltare. Bourg ha messo in campo energia, aggressività e difesa: hanno preso più rimbalzi, hanno tirato 31 tiri liberi contro i nostri 10. Siamo stati aggressivi anche noi, ma oggi è andata così: continueremo a lottare una partita alla volta con grande desiderio per provare a strappare la qualificazione playoff".

IL TABELLINO

JL BOURG EN BRESSE-DOLOMITI ENERGIA TRENTO 79-67

JL BOURG EN BRESSE: Lewis 4, Salash 10, Courby 8, Risacher 12, Massa 11, Morgan 9, Rowland 3, Omenaka 2, Mike 12, Kokila 4, Julien 4. All: Fautoux

DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Ellis 6, Stephens 9, Hubb 9, Alviti 8, Conti, Forray, Cooke 8, Udom 7, Biligha 4, Grazulis 5, Baldwin 11. All: Galbiati