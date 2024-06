L'MVP Nikola Mirotic: "Felice di aver vinto con Messina"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Il fenomeno montenegrino ai nostri microfoni: "Grande lavoro di Melli su Shengelia. Orgoglioso di questo scudetto: il club lo merita"

L'MVP delle finali scudetto vinte da Milano, Nikola Mirotic, ha parlato ai microfoni di SportMediaset al termine di Gara 4 contro Bologna: "È fantastico, mi sento fortunato. È un momento incredibile. È grandioso il modo in cui i tifosi ci hanno supportato e creduto fino alla fine. Sapevamo di poter fare meglio di Bologna. Era importante finire bene, lo abbiamo fatto vincendo un grande trofeo. Questa società se lo merita. Sono felice di aver potuto vincere questo titolo con Ettore Messina, significa molto per me".

Abbiamo visto il miglior Mirotic della stagione: "Se lo dite voi… grazie (ride, n.d.r). Credo sia stata una grande performance, ma devo sempre dare merito anche ai miei compagni e allo staff. Mi hanno messo nella miglior situazione possibile per incidere".

È una rivincita per le critiche subite quest'anno? "Non so se chiamarla rivincita, ma sicuramente abbiamo dimostrato di avere una grande personalità. Non è stato facile, nemmeno vincere Gara 1 fuori casa. Dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto".

La chiave è stato il cambio in difesa su Shengelia? "Ho grande rispetto per Toko. Lo amo come giocatore e come persona, è un bravissimo ragazzo. Si vince con il gioco di squadra, soprattutto quando hai Melli. Abbiamo parlato io e lui e cercato di lavorare su Shengelia per farlo stancare e renderlo meno efficace sotto canestro. Abbiamo fatto un grande lavoro nelle ultime due gare".