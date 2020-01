Kobe Bryant, l'intervista del 2011: "Virtus Bologna? Molto possibile"

Settembre 2011, Kobe Bryant sbarca in Italia per un evento promozionale ma il viaggio è reso più interessante dal lockout Nba, il blocco del campionato per questioni di contrattazione collettiva tra federazione e atleti: la possibilità che Black Mamba approdi alla Virtus Bologna è alta. "Se in Nba non si riparte, giocherò in Europa. A Bologna? Molto possibile anche se sto trattando con 4-5 squadre. Io sono pronto, amo giocare e sto bene, voglio dimostrare che non sono vecchio e questo Paese mi è sempre piaciuto". Poi il sogno non si avverò perché lo stop in Nba rientrò a dicembre.