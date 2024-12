Pistoia, Kemp Jr: "Ruolo? So cosa devo fare"

Solo nella giornata di ieri, complici i fitti impegni del calendario di LBA, si è tenuta la presentazione ufficiale di Maurice Kemp Jr., ala grande dell'Estra Pistoia sin dalla trasferta di Treviso della 9° giornata: "So cosa devo fare, ho avuto ruoli vari a livello di minutaggio e di posizionamento in campo nelle varie squadre per le quali ho giocato, quindi sono pronto a dare il mio apporto. Rispetto alla scorsa settimana sto meglio: devo ringraziare il coach e lo staff perché, prima della partita contro Scafati, ho avuto qualche piccolo problemino e a scopo precauzionale è stato deciso di tenermi fuori per non peggiorare la situazione ma adesso sono al 100%. A livello di squadra, avendo rivisto anche le partite prima del mio arrivo, purtroppo abbiamo perso delle gare molto simili: ci sono da fare degli aggiustamenti ma c’è la voglia di lottare fino all’ultimo secondo e di tornare alla vittoria perché sistemando questi aspetti potremo tornare a esultare. Nella mia carriera la versatilità mi ha sicuramente aiutato: all’inizio ero più un ala piccola mentre adesso agisco nello spot di ala grande. Inoltre, in passato ho avuto anche un ruolo da scorer in Israele dove ho disputato anche la Champions League, ma quando arrivi in corsa in un nuovo team devi essere intelligente ad adattarti alla situazione ed è quello che sto facendo. Al momento porto energia in difesa e a rimbalzo, le giocate che servono per riconquistare i palloni o fare canestri in transizione: tutto questo continuerò a farlo ma, pian piano nel corso dell’anno, aggiungerò in fase offensiva le qualità che so di poter dare per contribuire a raggiungere i risultati che tutti ci auspichiamo".