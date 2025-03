Pistoia, Maurice Kemp Jr torna a lavorare in gruppo

Dopo aver saltato la trasferta di Napoli ed essere sembrato sul punto di firmare col Maccabi Ironi Ramat Gan, Maurice Kemp Jr. è tornato a piena disposizione del gruppo allenato da coach Okorn. Da qui alla partita con Brescia (domenica 9, ore 16.30) non sono escluse ulteriori variazioni al roster biancorosso: se Maverick Rowan pare definitivamente fuori rosa, la presenza di Kemp stesso e Michael Forrest - interesse dalla Spagna, come riportato da Backdoor Podcast - non è sicura al 100%.