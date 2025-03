Varese, Kastritis: "Ripartiamo dagli ultimi 12', è mancata fortuna"

Nell'amaro post partita del Palaverde, coach Kastritis (Openjobmetis Varese) ha commentato la sconfitta in volata dei suoi in casa della Nutribullet Treviso: "Un'altra partita molto combattuta per noi, che si è decisa nei possessi finali. Nel primo tempo non abbiamo giocato in difesa come vorremmo, con un posizionamento sbagliato in campo. Treviso ha dominato a rimbalzo, tanti punti dai secondi tentativi, i nostri avversari sono tornati in campo nella ripresa molto più convinti e sicuri di loro stessi. Negli ultimi 2′ del 3Q abbiamo iniziato a fare quello che avremmo voluto, giocare più compatti e concentrati e da lì in poi abbiamo fatto la nostra partita. Lì è mancata anche un po’ di fortuna, ma sono fiducioso e credo che la sorte possa tornare dalla nostra parte. Ripartiamo dagli ultimi 12′ della partita, continuiamo a lavorare e a lottare come abbiamo fatto nell’ultimo scorcio del match per preparare una gara importante come è quella con Scafati che ci attende la prossima settimana. Concedetemi un ringraziamento ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto lungo tutto l’incontro".