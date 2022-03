Jerebko escluso dalla nazionale svedese dopo la firma con il Cska Mosca  

Jonas Jerebko è stato escluso dalla Nazionale svedese di basket il giorno dopo il suo acquisto da parte del CSKA Mosca. "Come giocatore della squadra nazionale, è un rappresentante della pallacanestro svedese", ha affermato la Federazione svedese di pallacanestro (Sbbf) nel comunicato stampa in cui annunciava la decisione di espellere il giocatore. La sua scelta di giocare in Russia, in una squadra esclusa dall'Eurolega a causa dell'invasione dell'Ucraina, è andata "contro i nostri valori e la nostra posizione nei confronti della Russia".

Ansa