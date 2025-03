Virtus, Ivanovic verso il rinnovo anche senza scudetto

Stando a quanto riportato da Repubblica (ed. Bologna), la Virtus Segafredo e il coach monetenegrino starebbero per modificare i termini dell'accordo firmato a fine 2024: la scelta, proposta dall'azionista di maggioranza Massimo Zanetti e in attesa di avallamento da parte di Carlo Gherardi, sarebbe quella di rimuovere la clausola di rinnovo fino al 30 giugno 2026 solamente in caso di scudetto e di estendere il rapporto a prescindere dal risultato della stagione di LBA, sempre fino al termine della prossima stagione. Le firme tra le Vu Nere e coach Ivanovic, rappresentato dalla Altisport di Obrad Fimic, sarebbero imminenti.